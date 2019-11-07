«Тоттенхэм» добыл победу над «Црвеной Звездой» Встреча прошла на домашней арене сербского клуба.

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Футболисты «Тоттенхэма» разгромили «Црвену Звезду» в гостевом матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов – 4:0.

В составе победителей дубль оформил Сон Хын Мин. Еще по голу забили Джованни Ло Чельсо и Кристиан Эриксен.

Таким образом, «Тоттенхэм» вышел на 2-е место в группе В, набрав 7 очков. «Црвена Звезда», у которой 3 балла, расположилась строчкой ниже. Замыкает список «Олмпиакос» (1), а лидером является «Бавария» (12).

В следующем туре немцы сыграют против «Црвены Звезды», а «Олимпиакос» встретится с «Тоттенхэмом».

Лига чемпионов. Группа В. 4-й тур

«Црвена Звезда» – «Тоттенхэм» – 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 – 34 Ло Чельсо, 0:2 – 57 Сон Хын Мин, 0:3 – 61 Сон Хын Мин, 0:4 – 85 Эриксен.

«Црвена Звезда»: Борян, Гобелич (Жандер, 46), Милунович, Дегенек, Родич, Петрович, Йованчич (Каньяс, 62), Гарсия (Боачи, 68), Марин, ван Ла Парра, Павков.

«Тоттенхэм»: Гассанига, Фойт, Санчес, Дайер, Роуз, Сиссоко, Ндомбеле, Ло Чельсо (Скипп, 86), Алли (Эриксен, 62), Сон Хын Мин (Сессеньон, 75), Кейн.

Предупреждения: Дайер (30), Петрович (65), Скипп (90)