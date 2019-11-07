«Тоттенхэм» забил четыре мяча «Црвене Звезде», Сон оформил дубль - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
07 ноября 2019 01:28ФутболГичунцев Артур

«Тоттенхэм» добыл победу над «Црвеной Звездой»

Встреча прошла на домашней арене сербского клуба.

Футболисты «Тоттенхэма» разгромили «Црвену Звезду» в гостевом матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов – 4:0.

В составе победителей дубль оформил Сон Хын Мин. Еще по голу забили Джованни Ло Чельсо и Кристиан Эриксен.

Таким образом, «Тоттенхэм» вышел на 2-е место в группе В, набрав 7 очков. «Црвена Звезда», у которой 3 балла, расположилась строчкой ниже. Замыкает список «Олмпиакос» (1), а лидером является «Бавария» (12).

В следующем туре немцы сыграют против «Црвены Звезды», а «Олимпиакос» встретится с «Тоттенхэмом».

Лига чемпионов. Группа В. 4-й тур

«Црвена Звезда» – «Тоттенхэм» – 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 – 34 Ло Чельсо, 0:2 – 57 Сон Хын Мин, 0:3 – 61 Сон Хын Мин, 0:4 – 85 Эриксен.

«Црвена Звезда»: Борян, Гобелич (Жандер, 46), Милунович, Дегенек, Родич, Петрович, Йованчич (Каньяс, 62), Гарсия (Боачи, 68), Марин, ван Ла Парра, Павков.

«Тоттенхэм»: Гассанига, Фойт, Санчес, Дайер, Роуз, Сиссоко, Ндомбеле, Ло Чельсо (Скипп, 86), Алли (Эриксен, 62), Сон Хын Мин (Сессеньон, 75), Кейн.

Предупреждения: Дайер (30), Петрович (65), Скипп (90)

Алексей Миранчук: Мы не дотерпели буквально минуту, это самое неприятное, что может быть в футболе Встреча прошла в Москве и завершилась победой итальянцев (2:1). 07.11.2019 00:30 Футбол Григорьевская Юлия
Еще по теме:
Маурицио Сарри: «Локомотив» здорово отбирал и сам начинал атаки Маурицио Сарри: Заменил Роналду из-за опасений за физическое состояние Юрий Семин: Мы разочарованы. Могли победить «Ювентус»
Трусова и Ханю: параллельный четверной на прощанье. Обзор событий уик-энда Все внимание в минувшие выходные было приковано к канадскому этапу Гран-при, где россияне взяли два золота и вообще было много интересного. 28.10.2019 13:30 Фигурное катание Тигай Лев
Составит ли Хачанов компанию Медведеву в Лондоне? Три интриги парижского «Мастерса» В понедельник в Париже стартовал предпоследний в сезоне турнир ATP. Три россиянина поборются за титул. «Советский спорт» – об основных интригах французского «Мастерса». 28.10.2019 19:00 Теннис Мысин Николай
Дмитрий Бивол: Ковалев выбрал хорошую тактику, но... Один из двух российских чемпионов мира – о поражении Сергея Ковалева. 04.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Бивол надеется провести бой с Альваресом Сергей Ковалев: Жизнь продолжается Денис Лебедев: У Альвареса неиссякаемый заряд энергии, он может победить любого соперника
Сергей Шахрай: Косторная – это блеск, виртуозность и легкость Наш обозреватель серебряный призер Олимпиады, чемпион мира и Европы Сергей Шахрай – подвел итоги выступления российских фигуристов на этапе Гран-при в Гренобле. 03.11.2019 12:30 Фигурное катание Волохов Юрий
Наш парный конвейер работает без выходных. Золото Гран-при – у Мишиной и Галлямова Вслед за женским катанием у России в Гренобле победный дубль и в парном: Анастасия Мишина и Александр Галлямов – первые, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин – вторые. 03.11.2019 15:45 Фигурное катание Тигай Лев
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай
Ковалева жестоко нокаутировали. Альварес отобрал титул у россиянина (видео) «Советский спорт» рассказывает о ходе поединка. 03.11.2019 09:45 Бокс Усачев Владислав
Все будет против Ковалева. Что ждать от боя с «Канело»? «Советский спорт» – о главном поединке в жизни российского боксера. 31.10.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Русская Ханю в юбке. Косторная покорила всех на французском Гран-при На турнире серии Гран-при в Гренобле великолепную победу одержала Алена Косторная. Олимпийская чемпионка Алина Загитова – вторая. 02.11.2019 23:30 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
01:38 Футбол «Манчестер Сити» удержал ничью в матче с «Аталантой». Уокер играл на позиции вратаря
01:28 Футбол «Тоттенхэм» забил четыре мяча «Црвене Звезде», Сон оформил дубль
01:17 Футбол «Реал» разгромил «Галатасарай», «ПСЖ» победил «Брюгге»
01:02 Футбол «Атлетико» в гостях проиграл «Байеру»
00:33 Футбол Маурицио Сарри: «Локомотив» здорово отбирал и сам начинал атаки
00:08 Футбол Форвард «Реала» Родриго – автор самого быстрого дубля в Лиге чемпионов
23:54 Футбол Маурицио Сарри: Заменил Роналду из-за опасений за физическое состояние
23:38 Футбол Юрий Семин: Мы разочарованы. Могли победить «Ювентус»
23:29 Футбол Представлен официальный мяч Евро-2020 (фото)
23:06 Футбол «Бавария» оформила выход в плей-офф Лиги чемпионов, обыграв «Олимпиакос»
22:52 Футбол «Локомотив» проиграл «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов
22:50 Футбол Пропустили на последней минуте. «Локомотив» вновь проиграл «Ювентусу». Как это было
22:34 Бокс Хантер: Бой с Поветкиным – возможность доказать, что я один из лучших боксеров мира
22:17 Футбол Черчесов опроверг слухи о контактах с «Баварией»
22:05 ММА Хабиб Нурмагомедов – о турнире UFC в Москве: Желаю нашим пацанам только побед
21:45 Баскетбол УНИКС обыграл «Брешию» в матче Еврокубка
21:35 ММА Забит Магомедшарипов – о бое с Кэттером: Честно говоря, волнуюсь
21:20 ММА Соперник Волкова Харди: Не мог упустить возможность, Александр – легенда
21:01 Футбол «Арсенал» упустил победу над «Виторией»
20:34 Футбол «Локомотив» – «Ювентус». Цорн приехал поддержать красно-зеленых
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array