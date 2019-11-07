«Локомотив» – «Ювентус». Видео голов матча Встреча прошла в Москве.

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«Локомотив» на своем поле проиграл «Ювентусу» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:2).

В составе россиян отличился полузащитник Алексей Миранчук. У итальянцев это сделали Аарон Рэмзи и Дуглас Коста, ставший автором победного мяча.

Представляем вашему вниманию видео голов матча.

Гол Рэмзи

Гол Миранчука

«Матч ТВ» решил не публиковать гол Косты, а представил спасение Леонардо Бонуччи, который не позволил Жоау Мариу забить в пустые ворота.

Не хотим публиковать гол Дугласа Косты. Посмотри лучше этот момент. Когда «Локо» и второй гол разделила нога Бонуччи 😢 https://t.co/nTLF6Z2G3u#ЛокоЮве pic.twitter.com/azTIzazviy — Матч ТВ (@MatchTV) 6 ноября 2019 г.

Таким образом, чемпион Италии набрал 10 очков и занимает 1-е место в группе D. «Локомотив», у которого 3 очка, расположился на 3-й строчке.

26 ноября россияне примут в Москве леверкузенский «Байер», а «Юве» в тот же день сыграет с «Атлетико».