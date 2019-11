Навас и Сон претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА представил номинантов на звание лучшего игрока четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

В номинации попали:

– форвард «Реала» Родриго Гоэс

18-летний бразилец сделал хет-трик в матче с «Галатасараем» (6:0), нанеся три удара по воротам.

– защитник «Боруссии» (Дортмунд) Ашраф Хакими

21-летний марокканец забил два гола «Интеру» (3:2) и сделал 84 процента точных передач.

– голкипер «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас

32-летний костариканец отразил все четыре удара по своим воротам в матче с «Брюгге» (1:0) и сделал 92 процента точных передач.

– полузащитник «Тоттенхэма» Сон Хын Мин

27-летний кореец сделал дубль, одну результативную передачу и 83 процента точных передач в матче с «Црвеной Звездой» (1:0).

Who gets your vote? 🤔



⭐️ Acharf Hakimi

⭐️ Rodrygo

⭐️ Heung-Min Son

⭐️ Keylor Navas#UCL | @FTBSantander