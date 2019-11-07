Навас и Сон претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА представил номинантов на звание лучшего игрока четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
В номинации попали:
– форвард «Реала» Родриго Гоэс
18-летний бразилец сделал хет-трик в матче с «Галатасараем» (6:0), нанеся три удара по воротам.
– защитник «Боруссии» (Дортмунд) Ашраф Хакими
21-летний марокканец забил два гола «Интеру» (3:2) и сделал 84 процента точных передач.
– голкипер «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас
32-летний костариканец отразил все четыре удара по своим воротам в матче с «Брюгге» (1:0) и сделал 92 процента точных передач.
– полузащитник «Тоттенхэма» Сон Хын Мин
27-летний кореец сделал дубль, одну результативную передачу и 83 процента точных передач в матче с «Црвеной Звездой» (1:0).
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