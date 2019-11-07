Черышев не сыграет за сборную России из-за травмы Полузащитник получил травму бедра в матче с «Лиллем».

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Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев пропустит матчи сборной России с Бельгией и Сан-Марино в отборочном турнире Евро-2020, сообщает Superdeporte.

28-летний российский игрок получил травму бедра в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лиллем» (4:1) и был заменен на 30-й минуте. Теперь, по информации источника, Черышев не сможет выходить на поле на протяжении нескольких недель.

Напомним, сборная России уже обеспечила себе участие в финальном турнире Евро-2020, который пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах, в том числе Санкт-Петербурге.

Россия сыграет с Бельгией (16 ноября) в Санкт-Петербурге и с Сан-Марино (19 ноября) в Серравалле.

В нынешнем сезоне Черышев забил два гола и сделал одну результативную передачу в 12 матчах за «Валенсию» во всех турнирах.