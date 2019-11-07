Александр Бубнов: «Локо» не боялся соперника, как это было с «Зенитом» «Локомотив» проиграл «Ювентусу», пропустив мяч на последних минутах.

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об игре «Локомотива» в матче с «Ювентусом» (1:2) в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Отчасти был удивлен такой игрой после нескольких неудачных матчей в чемпионате России, но на Лигу чемпионов всегда особенная мотивация, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – Стоит отметить, что «Локо» совсем не боялся соперника, как это было с «Зенитом» в матче накануне (с «РБ Лейпциг»). Если (Сергей) Семак выставил дома против «Лейпцига» трех центральных защитников, то (Юрий) Семин сыграл с «Юве» в два – и не прогадал».

Напомним, полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста забил победный гол в компенсированное ко второму тайму время. «Локомотив» остается на третьем месте в группе D и в пятом туре 26 ноября сыграет дома с «Байером».

Во вторник «Зенит» также проиграл «РБ Лейпциг» (0:2) и опустился на третье место в группе G.