Александр Бубнов: «Локо» не боялся соперника, как это было с «Зенитом»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об игре «Локомотива» в матче с «Ювентусом» (1:2) в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Отчасти был удивлен такой игрой после нескольких неудачных матчей в чемпионате России, но на Лигу чемпионов всегда особенная мотивация, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – Стоит отметить, что «Локо» совсем не боялся соперника, как это было с «Зенитом» в матче накануне (с «РБ Лейпциг»). Если (Сергей) Семак выставил дома против «Лейпцига» трех центральных защитников, то (Юрий) Семин сыграл с «Юве» в два – и не прогадал».
Напомним, полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста забил победный гол в компенсированное ко второму тайму время. «Локомотив» остается на третьем месте в группе D и в пятом туре 26 ноября сыграет дома с «Байером».
Во вторник «Зенит» также проиграл «РБ Лейпциг» (0:2) и опустился на третье место в группе G.
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