Хасанби Биджиев: Ошибку Гилерме связываю с волнением «Локомотив» проиграл «Ювентусу», пропустив в компенсированное ко второму тайму время.

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Бывший голкипер «Локомотива» Хасанби Биджиев прокомментировал ошибку голкипера команды Гилерме, после ошибки которого «Ювентус» открыл счет в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов (1:2) на стадионе «Локомотив» в Москве.

«Матч складывался ничейно, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Биджиева. – Он проходил в комфортном для «Локомотива» темпе, который успевал садиться в оборону и плотно перекрывать все зоны. При этом «железнодорожники» хорошо контратаковали.

В начале матча у «Локомотива» было волнение, как раз с этим я связываю ошибку Гилерме в эпизоде с первым голом. Но потом команда быстро взяла себя в руки».

Напомним, полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста забил победный гол в компенсированное ко второму тайму время. «Локомотив» остается на третьем месте в группе D и в пятом туре 26 ноября сыграет дома с «Байером».