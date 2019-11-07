Ведран Чорлука: «Локомотив» все еще в игре

Капитан «Локомотива» Ведран Чорлука подвел итоги матча с «Ювентусом» (1:2) в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Локомотив».
«Тяжело принять этот результат. Удивительная атмосфера и великолепная игра команды, и это не должно было закончиться так… Но будем продолжать биться и оставаться собранными. Мы все еще в игре», – написал 33-летний хорват в инстаграме.
Напомним, «Ювентус» вырвал победу у «Локомотива» в компенсированное ко второму тайму время благодаря голу бразильца Дугласа Косты.
Вице-чемпионы России остаются на третьем месте в группе D и в пятом туре 26 ноября сыграют дома с «Байером», который также в среду нанес поражение «Атлетико» (2:1) в Леверкузене.
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