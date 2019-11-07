Дмитрий Сенников: Если Миранчук продолжит так играть, у «Локомотива» появится хорошее предложение - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
07 ноября 2019 15:27ФутболЛипкин Антон

Дмитрий Сенников: Если Миранчук продолжит так играть, у «Локомотива» появится хорошее предложение

Миранчук забил два гола в двух матчах с «Ювентусом».

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался об игре полузащитника команды Алексея Миранчука в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2) на стадионе «Локомотив».

– Мне кажется, он здорово провел игру, принимал и разгонял атаки, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Сенникова. – Он очень хорошо выглядел. Если он так будет играть в дальнейшем, на него обратят внимание, и у «Локомотива» появится хорошее предложение.

– Он готов уезжать в топ-чемпионат?
– Вполне может быть. Вчера он очень хорошо смотрелся.

Напомним, Миранчук забил единственный гол «Локомотива» в матче. Также он отличился в первом матче с «Ювентусом» в Турине, который закончился с тем же счетом. Всего у 24-летнего игрока восемь голов и две результативные передачи в 15 матчах нынешнего сезона.

Владимир Гендлин: В равном бою победы Ковалеву не видать (видео) Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе (79,3 кг) Сергей Ковалев проведет бой с мексиканцем Саулем Альваресом 2 ноября. 02.11.2019 13:00 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Бивол надеется провести бой с Альваресом Сергей Ковалев: Жизнь продолжается Денис Лебедев: У Альвареса неиссякаемый заряд энергии, он может победить любого соперника
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Все будет против Ковалева. Что ждать от боя с «Канело»? «Советский спорт» – о главном поединке в жизни российского боксера. 31.10.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Не Трусовой единой. Бойкова и Козловский – чемпионы канадского Гран-при Вслед за Александрой Трусовой второе золото 2-го этапа Гран-при России принесли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, победившие в парном катании. 27.10.2019 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Александр Жулин: Косторная для меня является воплощением всего лучшего в фигурном катании Алина Загитова: Для четверного прыжка мне нужно сбросить как минимум три килограмма Евгений Плющенко: Если Косторная еще и четверной добавит, с ней будет очень тяжело бороться
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Лига чудес продолжается! На групповой стадии ЛЧ много захватывающих сценариев Прошлый розыгрыш главного еврокубка подарил рекордное количество захватывающих сценариев. Но тогда чудеса начались в плей-офф, а теперь мы наблюдаем их уже на групповой стадии. 06.11.2019 14:00 Футбол Безъязычный Алексей
Сауль Альварес: Ковалев превосходит меня в опыте, а Головкин проиграл Деревянченко Напомним, что бой пройдет 2 ноября. 25.10.2019 21:00 Бокс Усачев Владислав
На Хэллоуин Косторная точит зубы на рекорд Трусовой. Анонс турниров уик-энда В пятницу и субботу во Франции состоится, пожалуй, самая интересная российская дуэль Гран-при-2019: Алина Загитова против Алены Косторной. 01.11.2019 08:30 Фигурное катание Тигай Лев
Составит ли Хачанов компанию Медведеву в Лондоне? Три интриги парижского «Мастерса» В понедельник в Париже стартовал предпоследний в сезоне турнир ATP. Три россиянина поборются за титул. «Советский спорт» – об основных интригах французского «Мастерса». 28.10.2019 19:00 Теннис Мысин Николай
Так побеждают чемпионы. Хачанов начал защиту титула в Москве, отыграв пять матчболов Карен Хачанов вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля», уйдя с пяти матчболов во встрече с Филиппом Кольшрайбером. «Советский спорт» – об основных событиях нового дня московского турнира. 16.10.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Новости
15:27 Футбол Дмитрий Сенников: Если Миранчук продолжит так играть, у «Локомотива» появится хорошее предложение
15:09 Футбол Роман Шаронов: Результативность «Рубина», конечно, неудовлетворительная
14:58 Футбол Ведран Чорлука: «Локомотив» все еще в игре
14:36 Футбол Жоау Мариу – о матче с «Ювентусом»: Не тот результат, который мы хотели, но мы идем дальше
14:23 Хоккей Бочаров сыграет с Финляндией
13:53 Олимпиада Павел Колобков: Никаких изменений в базе данных московской лаборатории не было
13:40 Футбол Дмитрий Черышев: О возможности Дениса сыграть за сборную можно будет сказать после МРТ
13:22 Футбол Хасанби Биджиев: Ошибку Гилерме связываю с волнением
12:51 Футбол Дзюба не стал помогать девушкам, на которых завели дело в связи с кражей его алюминиевой фигуры
12:37 Футбол Александр Бубнов: «Локо» не боялся соперника, как это было с «Зенитом»
11:41 Олимпиада Павел Колобков: Российская сторона дала ответы на все вопросы WADA
11:36 Футбол Бенедикт Хеведес: «Локомотив» заслуживал большего в матче с «Ювентусом»
11:19 Футбол Намли, Фьолусон и Рамирес могут покинуть «Краснодар» зимой
10:35 Футбол Черышев не сыграет за сборную России из-за травмы
09:59 Хоккей Два очка Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Детройтом»
09:39 Футбол Гол Дугласа Косты в ворота «Локомотива» претендует на звание лучшего на неделе в Лиге чемпионов
09:27 Футбол Навас и Сон претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов
02:00 Футбол «Локомотив» – «Ювентус». Видео голов матча
01:38 Футбол «Манчестер Сити» удержал ничью в матче с «Аталантой». Уокер играл на позиции вратаря
01:28 Футбол «Тоттенхэм» забил четыре мяча «Црвене Звезде», Сон оформил дубль
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array