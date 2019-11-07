Дмитрий Сенников: Если Миранчук продолжит так играть, у «Локомотива» появится хорошее предложение

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался об игре полузащитника команды Алексея Миранчука в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2) на стадионе «Локомотив».
– Мне кажется, он здорово провел игру, принимал и разгонял атаки, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Сенникова. – Он очень хорошо выглядел. Если он так будет играть в дальнейшем, на него обратят внимание, и у «Локомотива» появится хорошее предложение.
– Он готов уезжать в топ-чемпионат?
– Вполне может быть. Вчера он очень хорошо смотрелся.
Напомним, Миранчук забил единственный гол «Локомотива» в матче. Также он отличился в первом матче с «Ювентусом» в Турине, который закончился с тем же счетом. Всего у 24-летнего игрока восемь голов и две результативные передачи в 15 матчах нынешнего сезона.
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