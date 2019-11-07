Мацей Рыбус: В декабре будет операция, до этого сыграю, сколько смогу Защитник «Локомотива» продолжает сезон с травмой.

Загрузка...

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус после матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2) на стадионе «Локомотив» рассказал о том, что играет с травмой.

«У меня есть проблемы со здоровьем, – сказал 30-летний поляк, слова которого приводит Polsat Sport. – У меня должна быть операция, но она будет в декабре. Вместе с клубом решили, что до этого времени я постараюсь сыграть, сколько смогу».

Напомним, Рыбус провел по 90 минут в матчах с «Уфой» (1:1) и «Ювентусом», а до этого не играл за команду с 6 октября.

В нынешнем сезоне Рыбус провел 14 матчей за «Локомотив» в разных турнирах и отметился двумя результативными передачами.