Мацей Рыбус: В декабре будет операция, до этого сыграю, сколько смогу - Советский спорт
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07 ноября 2019 15:52ФутболЛипкин Антон

Мацей Рыбус: В декабре будет операция, до этого сыграю, сколько смогу

Защитник «Локомотива» продолжает сезон с травмой.

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус после матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2) на стадионе «Локомотив» рассказал о том, что играет с травмой.

«У меня есть проблемы со здоровьем, – сказал 30-летний поляк, слова которого приводит Polsat Sport. – У меня должна быть операция, но она будет в декабре. Вместе с клубом решили, что до этого времени я постараюсь сыграть, сколько смогу».

Напомним, Рыбус провел по 90 минут в матчах с «Уфой» (1:1) и «Ювентусом», а до этого не играл за команду с 6 октября.

В нынешнем сезоне Рыбус провел 14 матчей за «Локомотив» в разных турнирах и отметился двумя результативными передачами.

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