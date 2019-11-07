РФС подтвердил, что Черышев не сыграет с Бельгией и Сан-Марино - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
07 ноября 2019 16:21ФутболЛипкин Антон

РФС подтвердил, что Черышев не сыграет с Бельгией и Сан-Марино

Полузащитник «Валенсии» получил травму бедра в матче Лиги чемпионов.

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не поможет сборной России в матчах отборочного турнира Евро-2020 с Бельгией и Сан-Марино, сообщает официальный сайт РФС.

28-летний игрок получил травму передней поверхности бедра в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лиллем» (4:1) и был заменен на 30-й минуте.

«Результаты выполненной сегодня МРТ сразу были проанализированы медицинским штабом сборной, – говорится в сообщении. – Степень повреждения мышцы не позволяет рассчитывать на возвращение Черышева в общую группу в течение ближайших двух недель и участвовать в предстоящих матчах национальной команды».

Напомним, Россия сыграет с Бельгией (16 ноября) в Санкт-Петербурге и с Сан-Марино (19 ноября) в Серравалле.

На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Еще по теме:
Виктор Майгуров: Большинству стран все равно, как выполняются критерии восстановления СБР Александр Тихонов: Тысяча процентов, что Логинова заставляли употреблять допинг Рабочая группа по восстановлению СБР соберется в декабре
Сыграть за Кудашова. В Хельсинки стартует Кубок Карьяла Сборная России сыграет с хозяевами турнира финнами. Этот матч станет дебютом для Алексея Кудашова в качестве главного тренера национальной команды. 07.11.2019 08:30 Хоккей Домрачев Владислав
Не Трусовой единой. Бойкова и Козловский – чемпионы канадского Гран-при Вслед за Александрой Трусовой второе золото 2-го этапа Гран-при России принесли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, победившие в парном катании. 27.10.2019 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Медведев превратился в монстра. Почему он «разрывает» Тур? Даниил Медведев сыграл шесть финалов подряд, взял два «Мастерса» и обошел Федерера в чемпионской гонке ATP. «Советский спорт» – о том, почему он так крут. И чего ждать от него дальше. 16.10.2019 09:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Итоговый турнир ATP. Медведев сыграет в группе с Надалем, Циципасом и Зверевым Надаль вернулся на первое место в рейтинге ATP Джокович выиграл турнир серии «Мастерс» в Париже
Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий
Хованов показал, кто здесь Болдюк. Как россияне выиграли первый матч молодежной Суперсерии Капитан российской сборной Александр Хованов сделал дубль и две голевые передачи, такая же статистика у Дмитрия Завгороднего. Наши вытащили матч против сборной лиги Квебека с 1:3 и победили 4:3. 05.11.2019 08:30 Хоккей Домрачев Владислав
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий
Руслан Нигматуллин: Хвалить Миранчука не буду, ругать Гилерме – тоже Известный в прошлом вратарь «Локомотива» оценил действия Гилерме в матче с «Ювентусом», который завершился для москвичей обидным поражением в компенсированное время. 07.11.2019 16:00 Футбол Григорьевская Юлия
Сергей Шахрай: Косторная – это блеск, виртуозность и легкость Наш обозреватель серебряный призер Олимпиады, чемпион мира и Европы Сергей Шахрай – подвел итоги выступления российских фигуристов на этапе Гран-при в Гренобле. 03.11.2019 12:30 Фигурное катание Волохов Юрий
Безнадежный аутсайдер НХЛ накидал авоську шайб Георгиеву Панарин забил классный гол, но без Зибанежада одному Артемию плюшевых «Рейнджеров» со дна таблицы не вытащить. 05.11.2019 09:00 Хоккей Славин Виталий
Новости
16:51 Хоккей Александр Кожевников: В сборной России есть клубные связки, которые должны дать результат
16:41 Футбол Жоау Мариу и Эдер вызваны в сборную Португалии
16:32 Футбол Сергей Веденеев: У «Локомотива» не было чувства страха перед «Ювентусом»
16:21 Футбол РФС подтвердил, что Черышев не сыграет с Бельгией и Сан-Марино
16:13 ММА Сергей Хандожко: Макгрегора несет не в ту сторону
16:08 Футбол Джорджевич перенес операцию на колене
15:52 Футбол Мацей Рыбус: В декабре будет операция, до этого сыграю, сколько смогу
15:27 Футбол Дмитрий Сенников: Если Миранчук продолжит так играть, у «Локомотива» появится хорошее предложение
15:09 Футбол Роман Шаронов: Результативность «Рубина», конечно, неудовлетворительная
14:58 Футбол Ведран Чорлука: «Локомотив» все еще в игре
14:36 Футбол Жоау Мариу – о матче с «Ювентусом»: Не тот результат, который мы хотели, но мы идем дальше
14:23 Хоккей Бочаров сыграет с Финляндией
13:53 Олимпиада Павел Колобков: Никаких изменений в базе данных московской лаборатории не было
13:40 Футбол Дмитрий Черышев: О возможности Дениса сыграть за сборную можно будет сказать после МРТ
13:22 Футбол Хасанби Биджиев: Ошибку Гилерме связываю с волнением
12:51 Футбол Дзюба не стал помогать девушкам, на которых завели дело в связи с кражей его алюминиевой фигуры
12:37 Футбол Александр Бубнов: «Локо» не боялся соперника, как это было с «Зенитом»
11:41 Олимпиада Павел Колобков: Российская сторона дала ответы на все вопросы WADA
11:36 Футбол Бенедикт Хеведес: «Локомотив» заслуживал большего в матче с «Ювентусом»
11:19 Футбол Намли, Фьолусон и Рамирес могут покинуть «Краснодар» зимой
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array