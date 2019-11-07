РФС подтвердил, что Черышев не сыграет с Бельгией и Сан-Марино Полузащитник «Валенсии» получил травму бедра в матче Лиги чемпионов.

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не поможет сборной России в матчах отборочного турнира Евро-2020 с Бельгией и Сан-Марино, сообщает официальный сайт РФС.

28-летний игрок получил травму передней поверхности бедра в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лиллем» (4:1) и был заменен на 30-й минуте.

«Результаты выполненной сегодня МРТ сразу были проанализированы медицинским штабом сборной, – говорится в сообщении. – Степень повреждения мышцы не позволяет рассчитывать на возвращение Черышева в общую группу в течение ближайших двух недель и участвовать в предстоящих матчах национальной команды».

Напомним, Россия сыграет с Бельгией (16 ноября) в Санкт-Петербурге и с Сан-Марино (19 ноября) в Серравалле.