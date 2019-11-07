Сергей Веденеев: У «Локомотива» не было чувства страха перед «Ювентусом» «Локомотив» упустил ничью в матче с «Ювентусом» в Лиге чемпионов.

Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев высказался об игре «Локомотива» в матче с «Ювентусом» (1:2) в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«(Юрий) Семин выставил пять хавбеков, которые не боялись атаковать, не страшились соперника, – приводит News.ru слова Веденеева. – Именно в этой игре тренеру удалось так настроить коллектив, чтобы не было чувства страха. Они играли в тот футбол, в который умели. «Зениту», к сожалению, этого чувства не удалось продемонстрировать».

Напомним, полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста забил победный гол в компенсированное ко второму тайму время. «Локомотив» остается на третьем месте в группе D и в пятом туре 26 ноября сыграет дома с «Байером».

Во вторник «Зенит» также проиграл «РБ Лейпциг» (0:2) и опустился на третье место в группе G.