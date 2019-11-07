Сергей Ребров: «Ференцварош» хочет выйти из группы, но это непросто - Советский спорт
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07 ноября 2019 19:24ФутболГичунцев Артур

Сергей Ребров: «Ференцварош» хочет выйти из группы, но это непросто

На данный момент его команда занимает 3-е место в группе Н, набрав 4 очка.

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров в беседе с пресс-службой УЕФА обозначил цели венгерского клуба на Лигу Европы.

«Нужно концентрироваться на каждом матче, набирать очки. Конечно, я бы хотел, и мы стараемся выйти из группы, но это непросто. У игроков практически нету опыта выступлений в этом турнире, но в каждом матче мы будем достойно играть, достойно представлять Венгрию и пытаться набирать очки», – сказал специалист.

Сегодня, 7 ноября его команда примет в Венгрии московский ЦСКА в 4-м туре группового этапа Лиги Европы. Начало встречи – 23.00 мск.

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