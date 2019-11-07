Сборная России представила форму на Евро-2020 (видео)

Пресс-служба сборной России опубликовала видеоролик, презентующий домашнюю форму команды на Евро-2020, сделанную от компании Adidas.
Напомним, сборная России под руководством Станислава Черчесова досрочно вышла на турнир, который стартует 12 июня 2020 года и завершится 12 июля.
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