Алексей Миранчук: Столько людей вчера пришло, не хотелось их подвести Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук на презентации формы национальной команды на Евро-2020 прокомментировал домашнее поражение от «Ювентуса» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:2).

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– Мы были очень мотивированы. Столько людей пришло. Очень не хотелось их подвести.

– Вы головой пробили лучше, чем итальянцы.

– Да, они точно не ожидали, что у нас кто-то так умеет прыгать.

– Юрий Павлович что потом говорил?

– Тренер был удовлетворен. Не результатом, а самоотдачей.

– Теперь что дальше?

– Еще два матча и надо выходить дальше в Лиге чемпионов.

– Верите в выход?

– Безусловно!