Черчесов – об ошибке Гилерме: Я это называю недочет Встреча прошла накануне, 6 ноября.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру голкипера «Локомотива» Маринато Гилерме в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2).

В той игре вратарь красно-зеленых не смог зафиксировать мяч после удара Криштиану Роналду и пропустил его между ног. В конечном итоге, Аарон Рэмзи добил мяч в ворота и вывел гостей вперед.

«Я это называю недочет. Видел сейчас Гилерме, он в хорошем настроении. И самое главное – не то, что случилось, а как он отреагировал на это. Отреагировал он хорошо. Потом он провел матч на высоком уровне», – цитирует Черчесова агентство «РИА Новости».