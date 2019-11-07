Черчесов – об ошибке Гилерме: Я это называю недочет - Советский спорт
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07 ноября 2019 20:42ФутболГичунцев Артур

Черчесов – об ошибке Гилерме: Я это называю недочет

Встреча прошла накануне, 6 ноября.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру голкипера «Локомотива» Маринато Гилерме в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2).

В той игре вратарь красно-зеленых не смог зафиксировать мяч после удара Криштиану Роналду и пропустил его между ног. В конечном итоге, Аарон Рэмзи добил мяч в ворота и вывел гостей вперед.

«Я это называю недочет. Видел сейчас Гилерме, он в хорошем настроении. И самое главное – не то, что случилось, а как он отреагировал на это. Отреагировал он хорошо. Потом он провел матч на высоком уровне», – цитирует Черчесова агентство «РИА Новости».

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