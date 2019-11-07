Алексей Миранчук: Между Европой и «Зенитом» выберу Европу

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук не планирует переходить в «Зенит». Он заявил, что собирается перейти в европейский клуб.
«Про интерес «Зенита» мне рассказывать нечего, это только СМИ придумывают. Разговоры всегда есть. Сейчас я сконцентрирован на текущем сезоне и других вариантах. Между Европой и «Зенитом» выберу Европу», – сказал полузащитник для Sport24.ru.
Добавим, что футболист выступает за первую команду столичного клуба с 2013 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2021 года, а трансферный лист оценивается в 16 млн евро.
Наш парный конвейер работает без выходных. Золото Гран-при – у Мишиной и Галлямова Вслед за женским катанием у России в Гренобле победный дубль и в парном: Анастасия Мишина и Александр Галлямов – первые, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин – вторые. 03.11.2019 15:45 Фигурное катание Тигай Лев Не Трусовой единой. Бойкова и Козловский – чемпионы канадского Гран-при Вслед за Александрой Трусовой второе золото 2-го этапа Гран-при России принесли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, победившие в парном катании. 27.10.2019 14:00 Фигурное катание Тигай Лев «Ред Уингз» и русские: хроника взлета и падения «Детройта» Золотая эра клуба из города моторов началась в 1990 году с приходом в команду первого россиянина – Сергея Федорова. И продолжалась вплоть до расставания в 2016 году с Павлом Дацюком. 07.11.2019 14:30 Хоккей Славин Виталий Алексей Миранчук: Мы не дотерпели буквально минуту, это самое неприятное, что может быть в футболе Полузащитник «Локомотива» поделился впечатлениями от матча Лиги чемпионов с «Ювентусом». 07.11.2019 00:30 Футбол Григорьевская Юлия Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий Карен больше не «Мастер». Хачанов проиграл в Париже и покинет топ-10 Карен Хачанов не сумел защитить титул на турнире серии «Мастерс» в Париже. Во вторник во втором раунде он уступил немцу Ян-Леннарду Штруффу и теперь выпадет из топ-10 рейтинга. 29.10.2019 20:00 Теннис Мысин Николай Сергей Шахрай: Трусова – вундеркинд, мировой рекорд она точно улучшит Наш обозреватель Сергей Шахрай – о блестящей победе Александры Трусовой, произвольной Евгении Медведевой и прогрессе молодой пары Александра Бойкова– Дмитрий Козловский. 27.10.2019 11:00 Фигурное катание Волохов Юрий Сергей Матвеев: Ждем помощи болельщиков, как в дерби с «Ростовом» Главной надеждой России в еврокубках-2019/20 остается «Краснодар», которому сегодня необходимо повторно победить «Трабзонспор» для сохранения хороших шансов на выход в плей-офф Лиги Европы. 06.11.2019 18:45 Футбол Сергеев Иван Когда Медведев станет первой ракеткой? Кажется, мы знаем ответ Даниил Медведев уже – четвертый в рейтинге. Он выиграл два «Мастерса» и дошел до финала на US Open. Когда россиянин станет первой ракеткой планеты? «Советский спорт» изучил основные расклады. 29.10.2019 15:00 Теннис Мысин Николай Исмаил Силлах: Ковалев изобьет Альвареса Бывший соперник Сергея Ковалева украинец Исмаил Силлах считает, что именно россиянин является фаворитом предстоящего поединка с мексиканцем Саулем Альваресом. 30.10.2019 17:30 Бокс Усачев Владислав