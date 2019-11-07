Алексей Миранчук: Между Европой и «Зенитом» выберу Европу Ранее сообщалось, что чемпион России пытался заполучить игрока минувшим летом.

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Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук не планирует переходить в «Зенит». Он заявил, что собирается перейти в европейский клуб.

«Про интерес «Зенита» мне рассказывать нечего, это только СМИ придумывают. Разговоры всегда есть. Сейчас я сконцентрирован на текущем сезоне и других вариантах. Между Европой и «Зенитом» выберу Европу», – сказал полузащитник для Sport24.ru.

Добавим, что футболист выступает за первую команду столичного клуба с 2013 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2021 года, а трансферный лист оценивается в 16 млн евро.