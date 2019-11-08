«Рейнджерс» одолел «Порту», «Фейеноорд» Адвоката упустил победу над «Янг Бойз»

Так, в поединке «Фейеноорда» и «Янг Бойз» арбитр зафиксировал ничейный результат (1:1). В другом поединке квартета G «Рейнджерс» под руководством бывшего капитана «Ливерпуля» Стивена Джеррарда обыграл «Порту» (2:0).
Таким образом, лидером таблицы является «Янг Бойз», у которого 7 очков. «Рейнджерс» занимают вторую строчку (7). Третье место – у «Фейеноорда», набравший 4 очка, а последним идет «Порту» (4).
Лига Европы. Группа G. 4-й тур
«Рейнджерс» – «Порту» – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – 69 Морелос, 2:0 – 73 Дэвис.
«Рейнджерс»: Макгрегор, Баришич, Хеландер, Голдсон, Тавернье, Джек, Камара, Баркер (Арфилд, 65), Дэвис, Кент (Арибо, 83), Морелос (Дефо, 85).
«Порту»: Марчесин, Манафа, Теллес, Маркано, Мбемба, Урибе, Отавио (Фабиу Силва, 74), Корона, Данилу Перейра, Пепе (Диас, 49), Соарес (Зе Луиш, 64).
Предупреждения: Баришич (31), Данилу Перейра (37), Отавио (39), Диас (90).
«Фейеноорд» – «Янг Бойз» – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – 18, пенальти Бергейс, 1:1 – 71 Шпильманн.
«Фейеноорд»: Вермеер, Иэ (Сенеси, 73), ван дер Хейден, Карсдорп, Хапс, Торнстра, Кекчю, Синистерра (Ларссон, 73), Тапия, Бергейс, Йоргенсен.
«Янг Бойз»: фон Балльмос, Соренсен, Лотомба (Янко, 68), Цезигер, Гарсия, Эбишер, Лустенбергер, Фасснахт, Нгамале (Шпильманн, 68), Нсаме, Ассале (Мамбимби, 87).
Предупреждения: Нсаме (23), Бергейс (32), Кекчю (39), Синистерра (45), Нгамале (59), ван дер Хейден (67), Лустенбергер (90).