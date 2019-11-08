«Брага» обыграла «Бешикташ», «Вулверхэмптон» вырвал победу у «Слована» - Советский спорт
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08 ноября 2019 01:55ФутболГичунцев Артур

«Брага» обыграла «Бешикташ», «Вулверхэмптон» вырвал победу у «Слована»

Состоялись матчи 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

Матч «Брага» – «Бешикташ» завершился победой португальского клуба со счетом 3:1.

В другом поединке квартета К футболисты «Вулверхэмптона» добыли победу над «Слованом» благодаря голу Рауля Хименеса, который отличился в добавленное время ко второму тайму.

Таким образом, лидером турнирной таблицы стала «Брага», набравшая 10 очков. Вторым идет английский клуб, в активе которого 9 баллов. Третий – «Слован» (4), а последнее место – за «Бешикташем», у которого ни одного очка.

Лига Европы. Группа К. 4-й тур

«Брага» – «Бешикташ» – 3:1 (2:1)

Голы: 1:0 – 14 Паулинью, 1:1 – 29 Бойд, 2:1 – 37 Паулинью, 3:1 – 81 Эдуарду.

«Брага»: Эдуарду, Уоллес, Секейра, Бруно Виана, Эшгайю, Франсержио, Пальинья, Галено, Андре Орта (Тринкау, 77), Рикарду Орта (Эдуарду, 60), Паулинью (Руй Фонте, 67).

«Бешикташ»: Кариус, Вида, Роко, Эркин (Ребошу, 63), Ленс, Уйсал, Йылмаз (Эль-Ненни, 72), Озъякуп, Бойд, Ялчин (Сечгин, 88), Найир.

Предупреждения: Роко (18), Эркин (20), Бруно Виана (58).

Удаление: Ленс (44).

«Вулверхэмптон» – «Слован» – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 90 Хименес.

«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Рубен Винагре (Кастро, 90), Коуди, Килмен, Доэрти, Рубен Невеш, Дендонкер, Нету (Кутроне, 69), Моутинью, Траоре (Беннетт, 90), Хименес.

«Слован» Братислава: Грейф, Медведев, Божиков, Абена, Байрич (Любичич, 89), Рабиу (Даниэл, 90), де Кампс, Дражич, Вернон, Шпорар, Рафаэл Ратао (Сухоцкий, 70).

Предупреждение: Хименес (89).

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