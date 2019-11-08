Жоан Пласа: «Зенит» мучился от плохого процента попаданий «Зенит» проиграл «Химкам» в регулярном чемпионате Евролиги.

Главный тренер «Зенита» Жоан Пласа прокомментировал поражение от «Химок» (73:87) в матче седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги.

«Мы мучились от плохого процента попаданий даже тогда, когда мы выводили игроков на хорошие броски, – приводит слова испанца официальный сайт клуба. – Потери тоже нам помешали…

Если мы хотим побеждать, то нужно с этим что-то делать. Когда мы плохо атакуем, мы просто даем сопернику попадать простые мячи».

Самым результативным в составе «Зенита» стал защитник Остин Холлинз, набравший 25 очков.

«Зенит» потерпел пятое поражение и занимает 15-е место в турнирной таблице. В следующем туре 14 ноября команда сыграет в гостях с «Анадолу Эфес».