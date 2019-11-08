Гаэль Ондуа: Если бы предложили сыграть за сборную России, с удовольствием согласился бы Ондуа играл в школе «Локомотива», а также в ЦСКА и «Анжи».

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Полузащитник «Серветта» Гаэль Ондуа, ранее выступавший за ЦСКА и «Анжи», заявил о готовности сыграть за сборную России.

«Россия – это страна, где я вырос, стал футболистом, – приводит News.ru слова 24-летнего камерунца. – Меня хорошо приняли. Мне близки российский менталитет и культура. Если бы мне предложили, то я с удовольствием бы согласился выступать за сборную России».

Отметим, что Ондуа является воспитанником «Локомотива». В 2014 году он перешел в ЦСКА, за основу которого провел один матч. В сезоне-2018/2019 камерунец играл в «Анжи», а в июле подписал контракт с «Серветтом».