Алексей Миранчук: У меня больше голов в Лиге чемпионов, чем у Роналду? Удача на моей стороне Полузащитник «Локомотива» дважды забил «Ювентусу».

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук высказался о том, что в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов забил больше голов, чем форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Удача была на моей стороне», – приводит RT слова 24-летнего игрока.

Напомним, Миранчук забил «Ювентусу» в обоих матчах команд на групповом этапе. При этом у 34-летнего португальца в нынешнем розыгрыше только один гол – в ворота «Байера» (3:0) во втором туре.

В среду «Локомотив» упустил ничью с «Ювентусом», пропустив решающий гол в компенсированное ко второму тайму время.

Теперь 26 ноября «Локомотив» сыграет дома с «Байером», а «Ювентус» – с «Атлетико».