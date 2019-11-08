Алексей Миранчук: У меня больше голов в Лиге чемпионов, чем у Роналду? Удача на моей стороне - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
08 ноября 2019 13:33ФутболЛипкин Антон

Алексей Миранчук: У меня больше голов в Лиге чемпионов, чем у Роналду? Удача на моей стороне

Полузащитник «Локомотива» дважды забил «Ювентусу».

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук высказался о том, что в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов забил больше голов, чем форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Удача была на моей стороне», – приводит RT слова 24-летнего игрока.

Напомним, Миранчук забил «Ювентусу» в обоих матчах команд на групповом этапе. При этом у 34-летнего португальца в нынешнем розыгрыше только один гол – в ворота «Байера» (3:0) во втором туре.

В среду «Локомотив» упустил ничью с «Ювентусом», пропустив решающий гол в компенсированное ко второму тайму время.

Теперь 26 ноября «Локомотив» сыграет дома с «Байером», а «Ювентус» – с «Атлетико».

Все будет против Ковалева. Что ждать от боя с «Канело»? «Советский спорт» – о главном поединке в жизни российского боксера. 31.10.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Бивол надеется провести бой с Альваресом Сергей Ковалев: Жизнь продолжается Денис Лебедев: У Альвареса неиссякаемый заряд энергии, он может победить любого соперника
Не Трусовой единой. Бойкова и Козловский – чемпионы канадского Гран-при Вслед за Александрой Трусовой второе золото 2-го этапа Гран-при России принесли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, победившие в парном катании. 27.10.2019 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий
Андрей Кузьменко: Постараемся привезти из Финляндии кубок и... теплую шапку Сборная России по хоккею начинает новый сезон матчем с Финляндией. 07.11.2019 11:00 Хоккей Кузютина Елена
Еще по теме:
Бобков будет защищать ворота сборной России во втором матче Кубка Карьяла Дамир Шарипзянов: Выглядели лучше, но счет на табло Антон Бурдасов: Мы переиграли финнов, но победили они
Левандовски и Бензема сравнялись с Месси. Цифры и факты Лиги чемпионов Роберт Левандовски забил 31-й гол в матчах групповой стадии Лиги чемпионов с тех пор, как в 2014 году он перешел в «Баварию», а форвард «Реала» Карим Бензема отличился в пятнадцатом подряд розыгрыше главного еврокубка. 07.11.2019 15:00 Футбол Безъязычный Алексей
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 16-го тура РПЛ Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги. 08.11.2019 00:00 Футбол
Одержат ли «быки» первую топ-победу и другие интриги 16-го тура «Советский спорт» акцентирует внимание на главных событиях предстоящего тура в РПЛ. 08.11.2019 09:00 Футбол Безъязычный Алексей
Наш парный конвейер работает без выходных. Золото Гран-при – у Мишиной и Галлямова Вслед за женским катанием у России в Гренобле победный дубль и в парном: Анастасия Мишина и Александр Галлямов – первые, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин – вторые. 03.11.2019 15:45 Фигурное катание Тигай Лев
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев
Масвидаль побил Диаса и стал главным засранцем лиги. Главные моменты турнира UFC 244 (видео) В Нью-Йорке (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 244. 03.11.2019 10:15 ММА Ващенко Сергей
Новости
14:17 Футбол Вячеслав Колосков: Обескураживает, что у ЦСКА тот же состав, что обыгрывал «Реал»
14:14 Биатлон Чемпионат мира по летнему биатлону 2020 года перенесен из Финляндии в Германию
14:12 ММА Чемпион UFC в полутяжелом весе Джонс определился со следующим соперником
14:11 Фигурное катание Щербакова лидирует после короткой программа на Cup of China
14:07 Футбол Спортивный директор «ПСЖ»: Нас раздражают разговоры Зидана о Мбаппе
13:59 Футбол Платини хочет через суд получить от УЕФА 7,2 миллиона евро
13:51 Бокс Бетербиев планирует провести защиту титула в Монреале
13:49 Футбол Тонни Вильена – о матче с «Трабзонспором»: У нас было много брака, но это важная победа
13:41 Фигурное катание Татьяна Тарасова: Синицина и Тарасова растворяются в музыке
13:35 Фигурное катание Щербакова установила личный рекорд в короткой программе на Гран-при Китая
13:33 Футбол Алексей Миранчук: У меня больше голов в Лиге чемпионов, чем у Роналду? Удача на моей стороне
13:27 Футбол Ерохин вызван в сборную России вместо Черышева
13:20 Фигурное катание Синицина и Кацалапов с личным рекордом лидируют на Гран-при Китая после ритм-танца
13:17 Хоккей Бобков будет защищать ворота сборной России во втором матче Кубка Карьяла
13:10 Баскетбол Сергей Карасев: В первой игре с «Зенитом» играл с двойной энергией и самоотдачей
13:03 Футбол Умер Анатолий Крутиков
12:58 ММА ДНК-тест подтвердил, что Макгрегор не является отцом сына Терри Мюррей
12:48 Хоккей Овечкин догнал Кросби по очкам и вошел в топ-40 бомбардиров в истории НХЛ
12:39 Хоккей Александр Овечкин: После первого периода стали играть умнее
12:32 Хоккей Стеен пропустит четыре недели из-за травмы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array