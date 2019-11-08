Вячеслав Колосков: Обескураживает, что у ЦСКА тот же состав, что обыгрывал «Реал» ЦСКА набрал первое очко в Лиге Европы.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о выступлении ЦСКА на групповом этапе Лиги Европы.

В четверг ЦСКА сыграл вничью в гостях с «Ференцварошем» (0:0) и набрал первое очко в группе, оставшись при этом на последнем месте.

«Обескураживает то, что у ЦСКА почти тот же состав, который обыгрывал мадридский «Реал», – приводит «Р-Спорт» слова Колоскова. – Говорят, что ребята молодые, но ведь они опытные – поиграли в сборных. Ссылка на то, что играет 17-летний (Вадим Карпов) – неубедительна».

Напомним, в прошлом сезоне ЦСКА дважды победил «Реал» в Лиге чемпионов (1:0, 3:0).

В пятом туре 28 ноября ЦСКА сыграет дома с «Лудогорецом», а «Ференцварош» примет «Эспаньол».