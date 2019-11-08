Доменико Тедеско: С «Крыльями Советов» «Спартак» может сыграть и в четыре защитника, и в три «Спартак» и «Крылья Советов» сыграют в 16-м туре РПЛ.

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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о том, вернется ли команда в матче 16-го тура премьер-лиги с «Крыльями Советов» к схеме с четырьмя защитниками.

«У нас есть разные варианты: можем сыграть с четырьмя защитниками, а можем – в три центральных, – сказал немец на предматчевой пресс-конференции. – Разные варианты. У нас впереди еще одна тренировка, после чего мы примем решение».

Напомним, в матче предыдущего тура с «Арсеналом» (0:1) травму получил защитник Илья Кутепов, который пропустит предстоящую игру.

Матч «Спартак» – «Крылья Советов» пройдет 9 ноября на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало игры – 19:00 (мск).