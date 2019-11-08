Доменико Тедеско: Роль тренера во время игры преувеличивается журналистами

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско считает, что отсутствие главного тренера «Крыльев Советов» Миодрага Божовича на скамейке запасных во время матчей команд в 16-м туре премьер-лиги никак не скажется на игре.
«Я тоже тренер, и все считают, что тренер очень важен и оказывает большое влияние на игру, – сказал немец во время пресс-конференции. – Иногда это действительно так. Но чаще всего, наоборот.
Мне кажется, роль тренера во время игры преувеличивается журналистами. Так что не думаю, что отсутствие главного тренера «Крыльев Советов» станет преимуществом для нас. У него наверняка есть хороший штаб и хороший ассистент, который может претворять идеи главного тренера».
Напомним, Божович заканчивает отбывать трехматчевую дисквалификацию, полученной по итогам игры с «Оренбургом».
Матч «Спартак» – «Крылья Советов» пройдет 9 ноября на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало игры – 19:00 (мск).
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