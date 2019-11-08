Маринато Гилерме: Мы должны забыть «Ювентус» и настроиться на «Краснодар»

Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме высказался о предстоящем матче 16-го тура премьер-лиги с «Краснодаром».
«У нас в воскресенье будет очень важная игра против «Краснодара», игра за шесть очков, – приводит «Р-Спорт» слова 33-летнего вратаря, – это наш конкурент за первое и второе место. Мы должны забыть, что произошло с «Ювентусом» в среду, и настроиться на следующий матч».
Напомним, в среду «Локомотив» упустил ничью в матче с «Ювентусом» (1:2), пропустив решающий гол в компенсированное ко второму тайму время.
После первого круга «Локомотив» набрал 30 очков и занимает третье место в турнирной таблице, у «Краснодара» на одно очко меньше и четвертое место.
Матч «Локомотив» – «Краснодар» пройдет 10 ноября на «РЖД Арене» в Москве. Начало игры – 19:00 (мск).
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