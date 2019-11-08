Доменико Тедеско: Соболев опасен не только тем, что забивает, но и тем, что организует голы - Советский спорт
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08 ноября 2019 15:54ФутболЛипкин Антон

Доменико Тедеско: Соболев опасен не только тем, что забивает, но и тем, что организует голы

«Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» в 16-м туре премьер-лиги.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о форварде «Крыльев Советов» Александре Соболеве перед матчем команд в 16-м туре премьер-лиги.

«Соболев – хороший нападающий, – сказал немец на пресс-конференции. – Он здорово бежит. Но он опасен не только тем, что сам забивает, но и тем, что организует голы.

Его хорошо используют: часто находят передачами, он цепляется за мяч и позволяет команде разворачивать атаки, подключает к атакам семерку и 11-го номера.

«Крылья» также опасны кроссами и контратаками. Это команда, которая может забивать в каждом матче. Надеемся, что нам они не забьют, потому мы готовы».

Отметим, что в первом круге 22-летний Соболев забил десять голов и сделал три результативные передачи в 15 матчах.

Матч «Спартак» – «Крылья Советов» пройдет 9 ноября на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало игры – 19:00 (мск).

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