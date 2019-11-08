Доменико Тедеско: Еда в России невероятная – лучше, чем в Италии «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» в 16-м туре премьер-лиги.

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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско перед матчем 16-го тура премьер-лиги с «Крыльями Советов» высказался о питании команды.

«Да, мне нравится борщ, – сказал немец на пресс-конференции. – Надо сделать комплимент России и Москве. Где бы мы ни были еда на высшем уровне, даже в самолете. Это невероятно, лучше, чем в Италии. И я не шучу.

В питании команды ничего не поменялось, потому что все было идеально и до меня. Мы довольны. Здесь даже есть кростаты. Я слышал: при Фабио Капелло их готовили в сборной. Это итальянские пирожные. Обычно жена или мама готовят их на день рождения. А у нас они здесь каждый день. Так что я очень счастлив здесь».

Матч «Спартак» – «Крылья Советов» пройдет 9 ноября на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало игры – 19:00 (мск).