«Ахмат» и «Урал» откроют второй круг премьер-лиги В пятницу стартует 16-й тур премьер-лиги.

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«Ахмат» сыграет дома с «Уралом» в 16-м туре премьер-лиги. Этот матч станет первым во втором круге турнира.

В первом круге «Урал» одержал крупную победу со счетом 3:0. При этом в Грозном команда в последний раз побеждала 30 мая 2015 года (3:1). В прошлом сезоне «Ахмат» и «Урал» сыграли в столице Чеченской республики вничью (1:1).

После 15 туров «Урал» набрал 18 очков и занимает десятое место в турнирной таблице, отставая от идущего шестым «Арсенала» на одно очко. У «Ахмата» 14 очков и предпоследнее место.

Матч «Ахмат» – «Урал» пройдет 9 ноября на «Ахмат Арене» в Грозном. Начало игры – 19:30 (мск).