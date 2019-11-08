Александр Бубнов: «Ахмату» важно исправить ситуацию, пока это не так сложно «Ахмат» примет «Урал» в первом матче 16-го тура премьер-лиги.

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Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 16-го тура премьер-лиги «Ахмат» – «Урал» в 16-м туре премьер-лиги.

«Ахмат» завершил первый круг в зоне вылета, что для него совершенно неприемлемо, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – При этом грозненцы всего на четыре очка отстают от группы команд с седьмого по десятое место, в которую входит и «Урал». Ситуацию важно исправить, пока это не так сложно. Прогноз – 1:0».

После 15 туров «Урал» набрал 18 очков и занимает десятое место в турнирной таблице, отставая от идущего шестым «Арсенала» на одно очко. У «Ахмата» 14 очков и предпоследнее место.

Матч «Ахмат» – «Урал» пройдет 9 ноября на «Ахмат Арене» в Грозном. Начало игры – 19:30 (мск).