Александр Медведев: Надеемся, Луневу не потребуется хирургического вмешательства Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев – о травме голкипера Андрея Лунева.

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- К сожалению, проявилась травма, которая не дает ему не только играть, но и тренироваться в общей группе. Мы беспокоимся, надеемся, не потребуется хирургического вмешательства, - цитирует Медведева ТАСС.

Добавим, что в текущем сезоне Лунев провел 14 матчей в составе «Зенита», пропустив десять мячей и проведя шесть «сухих» матчей.