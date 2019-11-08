Акинфеев - лучший игрок ЦСКА в октябре

По итогам голосования Акинфеев набрал 31 процент голосов. Вторым стал полузащитник Никола Влашич (22%), замкнул тройку лидеров защитник Марио Фернандес (8%).
Отметим, что до этого болельщики ЦСКА трижды подряд признавали Марио Фернандеса лучшим игроком месяца.
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