Акинфеев - лучший игрок ЦСКА в октябре Голкипер армейцев признан болельщиками лучшим игроком команды по итогам октября.

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По итогам голосования Акинфеев набрал 31 процент голосов. Вторым стал полузащитник Никола Влашич (22%), замкнул тройку лидеров защитник Марио Фернандес (8%).

Отметим, что до этого болельщики ЦСКА трижды подряд признавали Марио Фернандеса лучшим игроком месяца.