Новиков утвержден на посту главного тренера «Динамо» 8 октября Новиков был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Динамо».

Как сообщает пресс-служба «Динамо», контракт с Кириллом Новиковым заключен до конца сезона-2019/20.

Напомним, что после окончания встречи 12-го тура российской премьер-лиги между «Оренбургом» и «Динамо» (2:0) наставник москвичей Дмитрий Хохлов подал в отставку со своего поста.

На данный момент «Динамо», набрав 15 очков в 15 встречах чемпионата России занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.