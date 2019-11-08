Александр Толстиков: Бюджет «Лейрии» в районе одного миллиона евро Президент «Лейрии» Александр Толстиков – о бюджете португальской команды.

Загрузка...

- Конечно, выступление в более высоком дивизионе давало бы дополнительное финансирование, но пока выживаем за счет инвестиций, спонсоров и трансферов. Этих денег не хватает, чтобы покрывать бюджет клуба. Он в районе одного миллиона евро, примерно такой же, как и у других клубов, которые бьются за повышение, - цитирует Толстикова «РИА Новости».

Напомним, что «Лейрия» выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата Португалии. На данный момент команда с 12 очками после девяти туров занимает восьмое место в группе С.