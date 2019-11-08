Александр Толстиков: Бюджет «Лейрии» в районе одного миллиона евро - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
08 ноября 2019 21:15Футбол

Александр Толстиков: Бюджет «Лейрии» в районе одного миллиона евро

Президент «Лейрии» Александр Толстиков – о бюджете португальской команды.

- Конечно, выступление в более высоком дивизионе давало бы дополнительное финансирование, но пока выживаем за счет инвестиций, спонсоров и трансферов. Этих денег не хватает, чтобы покрывать бюджет клуба. Он в районе одного миллиона евро, примерно такой же, как и у других клубов, которые бьются за повышение, - цитирует Толстикова «РИА Новости».

Напомним, что «Лейрия» выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата Португалии. На данный момент команда с 12 очками после девяти туров занимает восьмое место в группе С.

Карен Хачанов: Из-за моих матчей Кержаков вставал рано утром Российский теннисист вышел в третий круг «Кубка Кремля». 17.10.2019 07:30 Теннис Липкин Антон
Еще по теме:
Дзюба не стал помогать девушкам, на которых завели дело в связи с кражей его алюминиевой фигуры Итоговый турнир ATP. Медведев сыграет в группе с Надалем, Циципасом и Зверевым Дзюба, Миранчук и Влашич вошли в символическую сборную тура по версии InStat
Дмитрий Бивол: Ковалев выбрал хорошую тактику, но... Один из двух российских чемпионов мира – о поражении Сергея Ковалева. 04.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Сыграть за Кудашова. В Хельсинки стартует Кубок Карьяла Сборная России сыграет с хозяевами турнира финнами. Этот матч станет дебютом для Алексея Кудашова в качестве главного тренера национальной команды. 07.11.2019 08:30 Хоккей Домрачев Владислав
Наш парный конвейер работает без выходных. Золото Гран-при – у Мишиной и Галлямова Вслед за женским катанием у России в Гренобле победный дубль и в парном: Анастасия Мишина и Александр Галлямов – первые, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин – вторые. 03.11.2019 15:45 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Ефимова и Коровин идут шестыми после короткой программы на этапе Гран-при в Китае Туктамышева объяснила падение на тройном акселе Лазукин идет восьмым после короткой программы на Cup of China
«Ред Уингз» и русские: хроника взлета и падения «Детройта» Золотая эра клуба из города моторов началась в 1990 году с приходом в команду первого россиянина – Сергея Федорова. И продолжалась вплоть до расставания в 2016 году с Павлом Дацюком. 07.11.2019 14:30 Хоккей Славин Виталий
Русская Ханю в юбке. Косторная покорила всех на французском Гран-при На турнире серии Гран-при в Гренобле великолепную победу одержала Алена Косторная. Олимпийская чемпионка Алина Загитова – вторая. 02.11.2019 23:30 Фигурное катание Тигай Лев
Забивали только защитники. Россияне начали Кубок Карьяла с поражения от финнов Вряд ли молодая сборная России заслуживала поражения. Но чемпионы мира наказали гостей за удаления, плюс реализовали буллит. Да и вратарь Иван Бочаров не выручил. Кто теперь поверит, что в равных составах подопечные Алексея Кудашова играли с преимуществом? 07.11.2019 22:15 Хоккей Домрачев Владислав
Женя и ее демоны. Что делать Медведевой после канадского Гран-при? Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева провалила в Келоуне короткую программу, но «воскресла» в произвольной. Ее итоговый результат – пятое место. 27.10.2019 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Эдуард Трояновский: Бой с Канело – испытание для Ковалева Бывший чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе (63,5 кг) Эдуард Трояновский назвал Сауля Альвареса фаворитом в поединке с россиянином Сергеем Ковалевым. Бой пройдет в США 2 ноября 31.10.2019 16:00 Бокс Усачев Владислав
Левандовски и Бензема сравнялись с Месси. Цифры и факты Лиги чемпионов Роберт Левандовски забил 31-й гол в матчах групповой стадии Лиги чемпионов с тех пор, как в 2014 году он перешел в «Баварию», а форвард «Реала» Карим Бензема отличился в пятнадцатом подряд розыгрыше главного еврокубка. 07.11.2019 15:00 Футбол Безъязычный Алексей
Новости
21:58 Хоккей «Бостон» и «Нэшвилл» сыграют в Праге, «Колорадо» и «Коламбус» - в Хельсинки
21:40 Хоккей Гэри Беттмэн: Обсуждаем возможность проведения матчей НХЛ в России
21:22 Футбол «Ахмат» на своем поле не смог обыграть «Урал»
21:15 Футбол Александр Толстиков: Бюджет «Лейрии» в районе одного миллиона евро
20:47 Хоккей Владислав Третьяк: Хотели бы, чтобы СКА или ЦСКА сыграли с обладателем Кубка Стэнли
20:30 Хоккей Молодежная сборная России обыграла Финляндию на Турнире четырех наций
20:15 ММА Хабиб Нурмагомедов – о реванше с Макгрегором: Если он выиграет десять боев, я готов
20:00 Футбол Кутепов тренировался по индивидуальной программе
19:45 Футбол Игорь Ефремов: Проблемы с безопасностью у стадиона «Торпедо» возникли после матча Кубка России
19:27 Футбол Новиков утвержден на посту главного тренера «Динамо»
19:12 Футбол Акинфеев - лучший игрок ЦСКА в октябре
18:57 ММА Хабиб Нурмагомедов: 95 процентов - следующий бой против Фергюсона
18:40 Футбол «Ахмат» - «Урал». Стартовые составы команд
18:39 Фигурное катание Сергей Шахрай: Осталась одна интрига – улучшит ли Щербакова личный рекорд в произвольной?
18:32 Футбол Гол Косты в ворота «Локомотива» признан лучшим на неделе в Лиге чемпионов
18:25 ММА Хабиб Нурмагомедов: Было бы правильнее драться с Фергюсоном, чем с Мэйвезером
18:15 ММА Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему не выносит флаг России
17:59 Футбол Александр Медведев: Надеемся, Луневу не потребуется хирургического вмешательства
17:48 Футбол «Торпедо» сыграет с «Нижним Новгородом» на «Открытие Арене»
17:34 Фигурное катание Ефимова и Коровин идут шестыми после короткой программы на этапе Гран-при в Китае
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array