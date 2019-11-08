«Ахмат» на своем поле не смог обыграть «Урал» Футболисты «Ахмата» сыграли вничью с «Уралом» в домашнем матче 16-го тура чемпионата России.

Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счетом 0:0.

После этой игры «Ахмат», набрав 15 очков, поднялся на 13-ю строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги. «Урал», имея в активе 19 очков, расположился на шестом месте.

В следующем туре «Ахмат» в гостях сыграет против «Оренбурга», а «Урал» на своем поле встретится со «Спартаком».