«Ахмат» на своем поле не смог обыграть «Урал»

Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счетом 0:0.
После этой игры «Ахмат», набрав 15 очков, поднялся на 13-ю строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги. «Урал», имея в активе 19 очков, расположился на шестом месте.
В следующем туре «Ахмат» в гостях сыграет против «Оренбурга», а «Урал» на своем поле встретится со «Спартаком».
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