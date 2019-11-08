«Ювентус» заинтересовался полузащитником «Локомотива» Алексеем Миранчуком

Как сообщает calciomercato.com, 24-летний хавбек может стать одной из целей итальянской команды на трансферном рынке.
Напомним, что Миранчук является воспитанником академии «Локомотива». За основную команду полузащитник выступает с января 2013 года. За это время он провел 206 матчей за железнодорожников во всех турнирах, записав на свой счет 33 забитых мяча и 41 голевую передачу.
Отметим, что портал transfermarkt.com оценивает стоимость трансфера хавбека «Локомотива» в 16 миллионов евро.
Женя и ее демоны. Что делать Медведевой после канадского Гран-при? Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева провалила в Келоуне короткую программу, но «воскресла» в произвольной. Ее итоговый результат – пятое место. 27.10.2019 17:00 Фигурное катание Тигай Лев Так побеждают чемпионы. Хачанов начал защиту титула в Москве, отыграв пять матчболов Карен Хачанов вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля», уйдя с пяти матчболов во встрече с Филиппом Кольшрайбером. «Советский спорт» – об основных событиях нового дня московского турнира. 16.10.2019 22:30 Теннис Мысин Николай Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 16-го тура РПЛ Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги. 08.11.2019 00:00 Футбол Дмитрий Кудряшов: Ковалев ничего опасного для Альвареса не сделал Российский боксер первого тяжелого веса (90,7 кг) Дмитрий Кудряшов подвел итоги встречи, в которой россиянин Сергей Ковалев проиграл титул чемпиона в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версии WBO мексиканцу Саулю Альваресу. 03.11.2019 11:15 Бокс Усачев Владислав «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий Владимир Гендлин: В равном бою победы Ковалеву не видать (видео) Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе (79,3 кг) Сергей Ковалев проведет бой с мексиканцем Саулем Альваресом 2 ноября. 02.11.2019 13:00 Бокс Усачев Владислав Эдуард Соболь: Не знаю, что произошло между Шевченко и Ракицким На днях о завершении карьеры в сборной Украины объявил защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий, который считает, что Андрей Шевченко перестал его вызывать «из-за политики». А мы поговорили с другим украинским защитником, имеющим постоянную практику и в сборной, и в бельгийском «Брюгге». 08.11.2019 13:01 Футбол Августин Александр Одержат ли «быки» первую топ-победу и другие интриги 16-го тура «Советский спорт» акцентирует внимание на главных событиях предстоящего тура в РПЛ. 08.11.2019 09:00 Футбол Безъязычный Алексей «Ред Уингз» и русские: хроника взлета и падения «Детройта» Золотая эра клуба из города моторов началась в 1990 году с приходом в команду первого россиянина – Сергея Федорова. И продолжалась вплоть до расставания в 2016 году с Павлом Дацюком. 07.11.2019 14:30 Хоккей Славин Виталий Сергей Шахрай: Косторная – это блеск, виртуозность и легкость Наш обозреватель серебряный призер Олимпиады, чемпион мира и Европы Сергей Шахрай – подвел итоги выступления российских фигуристов на этапе Гран-при в Гренобле. 03.11.2019 12:30 Фигурное катание Волохов Юрий