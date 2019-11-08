«Ювентус» заинтересовался полузащитником «Локомотива» Алексеем Миранчуком Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук попал в сферу интересов туринского «Ювентуса».

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Как сообщает calciomercato.com, 24-летний хавбек может стать одной из целей итальянской команды на трансферном рынке.

Напомним, что Миранчук является воспитанником академии «Локомотива». За основную команду полузащитник выступает с января 2013 года. За это время он провел 206 матчей за железнодорожников во всех турнирах, записав на свой счет 33 забитых мяча и 41 голевую передачу.

Отметим, что портал transfermarkt.com оценивает стоимость трансфера хавбека «Локомотива» в 16 миллионов евро.