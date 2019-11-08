Дмитрий Парфенов: В плане реализации «Уралу» есть в чем добавить Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов – о выездном матче 16-го тура чемпионата России с «Тереком».

- Итог 0-0, но счет не отражает все события, которые происходили на поле. Думаю, для болельщиков был нескучный матч. Достаточно атак было с нашей стороны. Именно организованных, а не спонтанных. Также, как и у соперника.

Также были хорошие действия возле штрафной и в самой штрафной. Что имеем, то имеем. Двигаемся дальше. Понимали, что будет здесь сложно. Мы с этим справились. Единственное, в плане реализации есть в чем добавить, - передает слова специалиста пресс-служба екатеринбургского клуба.

Добавим, что после этой игры «Урал», имея в активе 19 очков, поднялся на шестую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиге. В следующем туре «команда из Екатеринбурга на своем поле встретится со «Спартаком».