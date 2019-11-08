Игорь Шалимов: Понимаем, что игра с «Уралом» получилась неважная - Советский спорт
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08 ноября 2019 23:30Футбол

Игорь Шалимов: Понимаем, что игра с «Уралом» получилась неважная

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов – о домашнем матче 16-го тура чемпионата России против «Урала» (0:0).

- Где-то не хватило передачи, где-то удара. Игра была равная. Для нас результат нормальный, но мы должны были сыграть лучше.

Мы понимаем, что игра получилась неважная. Наверное, в головах сидит мысль о результате. Надо это выбивать, - передает слова Шалимова «Матч ТВ».

После этой игры «Ахмат», набрав 15 очков, поднялся на 13-ю строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги. В следующем туре грозненская команда в гостях сыграет против «Оренбурга».

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