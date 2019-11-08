«Витесс» дома проиграл «Гронингену», потерпев третье кряду поражение в чемпионате - Советский спорт
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08 ноября 2019 23:56Футбол

«Витесс» дома проиграл «Гронингену», потерпев третье кряду поражение в чемпионате

«Витесс» под руководством Леонида Слуцкого проиграл «Гронингену» в домашнем матче 13-го тура чемпионата Голландии со счетом 1:2.

В составе хозяев поля голом отметился Брайан Линссен(49-я минута). У гостей дублем отличился Йоэль Асоро (13, 31).

После этой игры «Витесс», потерпевший третье поражение подряд, с 23 очками расположился на пятой строчке в турнирной таблице. В следующем туре команда из Арнема на выезде сыграет против «Спарты».

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