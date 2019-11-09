«Нефтехимик» победил в большинстве «Луч» Голы забили Макаров и Галиулин.

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«Нефтехимик» обыграл «Луч» (2:0) в первом матче 22-го тура ФНЛ на стадионе «Динамо» во Владивостоке.

С 18-й минуты хозяева играли вдесятером после удаления за фол последней надежды защитника Дениса Магадиева.

А оба гола были забиты в начале второго тайма с разницей в две минуты: сначала отличился Денис Макаров, после чего – Вагиз Галиулин.

«Нефтехимик» одержал третью победу подряд, а «Луч», наоборот, довел безвыигрышную серию в ФНЛ до десяти матчей. У «Нефтехимика» 39 очков и пятое место, у «Луча» – 20 очков и 16-е.

В следующем туре 13 ноября «Нефтехимик» примет «Авангард», а «Луч» сыграет с «Шинником» в Ярославле.

ФНЛ

22-й тур

«Луч» (Владивосток) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 0:2 (0:0)

Голы: Макаров, 53. Галиулин, 54.

Удаление: Магадиев, 18.