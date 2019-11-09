«Нефтехимик» победил в большинстве «Луч»

«Нефтехимик» обыграл «Луч» (2:0) в первом матче 22-го тура ФНЛ на стадионе «Динамо» во Владивостоке.
С 18-й минуты хозяева играли вдесятером после удаления за фол последней надежды защитника Дениса Магадиева.
А оба гола были забиты в начале второго тайма с разницей в две минуты: сначала отличился Денис Макаров, после чего – Вагиз Галиулин.
«Нефтехимик» одержал третью победу подряд, а «Луч», наоборот, довел безвыигрышную серию в ФНЛ до десяти матчей. У «Нефтехимика» 39 очков и пятое место, у «Луча» – 20 очков и 16-е.
В следующем туре 13 ноября «Нефтехимик» примет «Авангард», а «Луч» сыграет с «Шинником» в Ярославле.
ФНЛ
22-й тур
«Луч» (Владивосток) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 0:2 (0:0)
Голы: Макаров, 53. Галиулин, 54.
Удаление: Магадиев, 18.
Трусова и Ханю: параллельный четверной на прощанье. Обзор событий уик-энда Все внимание в минувшие выходные было приковано к канадскому этапу Гран-при, где россияне взяли два золота и вообще было много интересного. 28.10.2019 13:30 Фигурное катание Тигай Лев Когда Медведев станет первой ракеткой? Кажется, мы знаем ответ Даниил Медведев уже – четвертый в рейтинге. Он выиграл два «Мастерса» и дошел до финала на US Open. Когда россиянин станет первой ракеткой планеты? «Советский спорт» изучил основные расклады. 29.10.2019 15:00 Теннис Мысин Николай Владимир Гендлин: В равном бою победы Ковалеву не видать (видео) Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе (79,3 кг) Сергей Ковалев проведет бой с мексиканцем Саулем Альваресом 2 ноября. 02.11.2019 13:00 Бокс Усачев Владислав Эдуард Трояновский: Бой с Канело – испытание для Ковалева Бывший чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе (63,5 кг) Эдуард Трояновский назвал Сауля Альвареса фаворитом в поединке с россиянином Сергеем Ковалевым. Бой пройдет в США 2 ноября 31.10.2019 16:00 Бокс Усачев Владислав Составит ли Хачанов компанию Медведеву в Лондоне? Три интриги парижского «Мастерса» В понедельник в Париже стартовал предпоследний в сезоне турнир ATP. Три россиянина поборются за титул. «Советский спорт» – об основных интригах французского «Мастерса». 28.10.2019 19:00 Теннис Мысин Николай Наш парный конвейер работает без выходных. Золото Гран-при – у Мишиной и Галлямова Вслед за женским катанием у России в Гренобле победный дубль и в парном: Анастасия Мишина и Александр Галлямов – первые, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин – вторые. 03.11.2019 15:45 Фигурное катание Тигай Лев На Хэллоуин Косторная точит зубы на рекорд Трусовой. Анонс турниров уик-энда В пятницу и субботу во Франции состоится, пожалуй, самая интересная российская дуэль Гран-при-2019: Алина Загитова против Алены Косторной. 01.11.2019 08:30 Фигурное катание Тигай Лев Титул – лучший подарок. Рублев выиграл «Кубок Кремля» в свой 22-й день рождения Адриан Маннарино второй год подряд вышел в финал московского турнира, и второй раз подряд уступил. 20.10.2019 19:30 Теннис Мысин Николай Щербакова впереди, Туктамышева упала. Но шансы на финал Гран-при есть и у нее В Китае стартовал четвертый этап серии Гран-при. У женщин после короткой программы лидирует россиянка Анна Щербакова. Елизавета Туктамышева - пока четвертая. 08.11.2019 15:03 Фигурное катание Тигай Лев Вопрос дня. Гусева будут переучивать как Овечкина? Отсидев три матча в запасе, Никита Гусев вернулся в основу «Нью-Джерси» и помог клубу одержать вторую гостевую победу кряду – 2:1 по буллитам. 06.11.2019 09:30 Хоккей Славин Виталий