Суарес включен в заявку «Барселоны» на матч с «Сельтой» Уругваец не играл со «Славией» в Лиге чемпионов.

Новости СМИ2 Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде определился с игроками, которые попадут в заявку на матч 13-го тура примеры с «Сельтой». «Барселона»: вратари: Марк-Андре тер Стеген, Нето; защитники: Нелсон Семеду, Жерар Пике, Клеман Лангле, Мусса Ваге, Самюэль Умтити, Хуниор Фирпо; полузащитники: Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Артур, Усман Дембеле, Серхио Роберто, Френки де Йонг, Артуро Видаль; форварды: Луис Суарес, Лионель Месси, Антуан Гризманн, Ансу Фати. #BarçaCelta, Saturday at 9.00pm CET pic.twitter.com/xhSPDDHR6r — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 8, 2019 Отметим, что в заявку попал уругваец Луис Суарес, который из-за повреждения икроножной мыщцы пропустил матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов со «Славией». Матч «Барселона» – «Сельта» пройдет 9 ноября на «Камп Ноу». Начало игры – 23:00 (мск).