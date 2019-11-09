Рифат Жемалетдинов: Надеюсь в этот раз оправдать приглашение в сборную Полузащитник «Локомотива» вызван на матчи с Бельгией и Сан-Марино.

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов высказался о своем приглашении в сборную России на матчи отборочного турнира Евро-2020 с Бельгией и Сан-Марино.

«В октябре впервые в своей карьере получил вызов в национальную команду, а в итоге в такой неподходящий момент получил повреждение, – приводят «Известия» слова 23-летнего полузащитника. – Еще и в игре Лиги чемпионов. Такая нелепая травма. Надеюсь, в этот раз удастся оправдать свое приглашение в сборную».

В нынешнем сезоне Жемалетдинов провел 16 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

Напомним, сборная России сыграет с Бельгией 16 ноября в Санкт-Петербурге и с Сан-Марино 19 ноября в Серравалле.