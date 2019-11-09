Александр Бубнов: В матче «Рубин» – «Динамо» закономерно предположить безголевую ничью

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 16-го тура премьер-лиги «Рубин» – «Динамо».
«Четыре последних матча «Рубина» из пяти завершились со счетом 0:0, –приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – Динамовскую атаку тоже не назвать искрометной: меньше бело-голубых (11 голов) в чемпионате забили только казанцы и Ахмат». Потому закономерно предположить безголевую ничью. Прогноз – 0:0».
После 15 туров «Рубин» набрал 17 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице, у «Динамо» – 15 очков и 13-е место.
Матч «Рубин» – «Динамо» пройдет на стадионе «Центральный» в Казани. Начало игры – 14:00 (мск).
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