«Ростов» примет «Тамбов» в 16-м туре премьер-лиги Начало матча – 16:30 (мск).

«Ростов» сыграет дома с «Тамбовом» в матче 16-го тура премьер-лиги.

На данный момент «Ростов» с 30 очками занимает второе место, а «Тамбов» после вчерашней ничьей «Ахмата» и «Урала» (0:0) опустился на 15-е место, у команды 14 очков.

Из-за дисквалификации у «Ростова» в предстоящем матче на сыграют защитник Дмитрий Чистяков, а также полузащитники Роман Еременко и Ивелин Попов.

Напомним, в первом круге 21 сентября «Тамбов» победил «Ростов» (2:1) в Саранске благодаря дублю полузащитника Георгия Мелкадзе. Это поражение стало одним из трех, которые «Ростов» потерпел в первом круге.

Матч «Ростов» – «Тамбов» пройдет 9 ноября на «Ростов Арене». Начало игры – 16:30 (мск).