Александр Бубнов: «Ростов» не имеет права на новые потери очков в матче с «Тамбовом» «Ростов» примет «Тамбов» в 16-м туре премьер-лиги.

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 16-го тура премьер-лиги «Ростов» – «Тамбов».

«Впервые в премьер-лиге «Тамбов» выиграл два матча подряд и вышел из зоны прямого вылета, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – «Волки» набрали ход, но «Ростов», упустивший неделю назад верную победу над «Краснодаром», не имеет права на новые потери. Прогноз – 2:1».

Напомним, на данный момент «Ростов» с 30 очками занимает второе место, а «Тамбов» после вчерашней ничьей «Ахмата» и «Урала» (0:0) опустился на 15-е место, у команды 14 очков.

Отметим, что «Тамбов» нанес «Ростову» одно из трех поражений команды в первом круге.

Матч «Ростов» – «Тамбов» пройдет 9 ноября на «Ростов Арене». Начало игры – 16:30 (мск).