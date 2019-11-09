Сергей Кузнецов: Тедеско раскрыл Бакаева на позиции «десятки»? Ничего подобного

Бывший тренер «Спартака» Сергей Кузнецов высказался о новой позиции полузащитника Зелимхана Бакаева при новом главном тренере Доменико Тедеско.
«Он еще год назад играл у нас в «Арсенале» на месте десятки, хотя сейчас все рассказывают, что Тедеско раскрыл его в этой позиции, – приводит слова Кузнецова официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Ничего подобного.
Мы и на сборах пробовали его в роли десятки, просто Олег Георгиевич (Кононов), пообщавшись с Зелимханом, возможно, не посчитал нужным уводить его с фланга, где он долго играл».
Напомним, после назначения немца Бакаев, при Кононове выступавший на фланге атаке, стал играть в центре – на позиции «десятки». В итоге Бакаев отметился тремя результативными передачами в матче с «Локомотивом» (3:0).
В субботу «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» в 16-м туре премьер-лиги.
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