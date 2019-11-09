«Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» в 16-м туре премьер-лиги

«Спартак» примет «Крылья Советов» в 16-м туре премьер-лиги.
После первого круга у обеих команд по 18 очков: «Спартак» занимает восьмое место, «Крылья Советов» – девятое. При этом у соперников также одинаковая разница забитых и пропущенных мячей – 0. У «Спартака» – 16:16, у «Крыльев Советов» – 18:18.
Напомним, в первом круге «Спартак» победил «Крылья Советов» в Самаре (2:1) благодаря голам новичков – шведа Джордана Ларссона и голландца Гуса Тила.
Отметим, что в последний раз «Крылья Советов» побеждали «Спартак» в Москве (1:0) 11 лет назад – 4 октября 2008 года.
Матч «Спартак» – «Крылья Советов» пройдет 9 ноября на «Открытие Арене» в Москве. Начало игры – 19:00 (мск).
Сергей Шахрай: Косторная – это блеск, виртуозность и легкость Наш обозреватель серебряный призер Олимпиады, чемпион мира и Европы Сергей Шахрай – подвел итоги выступления российских фигуристов на этапе Гран-при в Гренобле. 03.11.2019 12:30 Фигурное катание Волохов Юрий Легенд футбола много. Лев Яшин – один В год 90-летия самого знаменитого вратаря в мире на экраны выходит художественный фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». История, полная любви: к спорту, жизни и к единственной женщине, которая стояла на воротах семейного счастья, пока Яшин стоял играл за «Динамо». 08.11.2019 14:35 Футбол Трусова и Ханю: параллельный четверной на прощанье. Обзор событий уик-энда Все внимание в минувшие выходные было приковано к канадскому этапу Гран-при, где россияне взяли два золота и вообще было много интересного. 28.10.2019 13:30 Фигурное катание Тигай Лев Медведев проиграл, но это к лучшему. Сейчас объясним, почему Даниил Медведев прервал серию из шести финалов подряд. 30.10.2019 17:45 Теннис Мысин Николай Руслан Нигматуллин: Хвалить Миранчука не буду, ругать Гилерме – тоже Известный в прошлом вратарь «Локомотива» оценил действия Гилерме в матче с «Ювентусом», который завершился для москвичей обидным поражением в компенсированное время. 07.11.2019 16:00 Футбол Григорьевская Юлия Когда Медведев станет первой ракеткой? Кажется, мы знаем ответ Даниил Медведев уже – четвертый в рейтинге. Он выиграл два «Мастерса» и дошел до финала на US Open. Когда россиянин станет первой ракеткой планеты? «Советский спорт» изучил основные расклады. 29.10.2019 15:00 Теннис Мысин Николай Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 16-го тура РПЛ Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги. 08.11.2019 00:00 Футбол ЦСКА набрал первое очко в еврокубках. Но шансы на плей-офф – лишь математические В столице Венгрии армейцы играли неплохо, но расточительность Чалова лишила их надежды на победу. 08.11.2019 01:00 Футбол Зибрак Артем Алексей Кудашов: Приглашение в сборную – всегда неожиданность Главный тренер сборной России по хоккею об игроках Кубка Карьяла, проблемах в обороне и подготовке к чемпионату мира. 09.11.2019 09:30 Хоккей Кузютина Елена Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев