«Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» в 16-м туре премьер-лиги Начало матча – 19:00 (мск).

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«Спартак» примет «Крылья Советов» в 16-м туре премьер-лиги.

После первого круга у обеих команд по 18 очков: «Спартак» занимает восьмое место, «Крылья Советов» – девятое. При этом у соперников также одинаковая разница забитых и пропущенных мячей – 0. У «Спартака» – 16:16, у «Крыльев Советов» – 18:18.

Напомним, в первом круге «Спартак» победил «Крылья Советов» в Самаре (2:1) благодаря голам новичков – шведа Джордана Ларссона и голландца Гуса Тила.

Отметим, что в последний раз «Крылья Советов» побеждали «Спартак» в Москве (1:0) 11 лет назад – 4 октября 2008 года.

Матч «Спартак» – «Крылья Советов» пройдет 9 ноября на «Открытие Арене» в Москве. Начало игры – 19:00 (мск).