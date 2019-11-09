Бубнов поставил на победу «Спартака» над «Крыльями Советов» «Спартак» примет «Крылья Советов» в 16-м туре премьер-лиги.

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 16-го тура премьер-лиги «Спартак» – «Крылья Советов».

«Каждый новый матч «Спартака» (Доменико) Тедеско пока значительно отличается от предыдущего, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – В игре с «Крылышками», с учетом домашнего фактора, поставлю на минимальную победу красно-белых. Прогноз – 1:0».

Напомним, для Тедеско этот матч станет пятым в «Спартаке»: в четырех предыдущих команда одержала две победы (над «Локомотивом» – 3:0 и «Ростовом» – 2:1), сыграла вничью с «Рубином» (0:0) и проиграла «Арсеналу» (0:1).

Матч «Спартак» – «Крылья Советов» пройдет 9 ноября на «Открытие Арене» в Москве. Начало игры – 19:00 (мск).