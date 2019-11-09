Бубнов поставил на победу «Спартака» над «Крыльями Советов» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
09 ноября 2019 14:20ФутболЛипкин Антон

Бубнов поставил на победу «Спартака» над «Крыльями Советов»

«Спартак» примет «Крылья Советов» в 16-м туре премьер-лиги.

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 16-го тура премьер-лиги «Спартак» – «Крылья Советов».

«Каждый новый матч «Спартака» (Доменико) Тедеско пока значительно отличается от предыдущего, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – В игре с «Крылышками», с учетом домашнего фактора, поставлю на минимальную победу красно-белых. Прогноз – 1:0».

Напомним, для Тедеско этот матч станет пятым в «Спартаке»: в четырех предыдущих команда одержала две победы (над «Локомотивом» – 3:0 и «Ростовом» – 2:1), сыграла вничью с «Рубином» (0:0) и проиграла «Арсеналу» (0:1).

Матч «Спартак» – «Крылья Советов» пройдет 9 ноября на «Открытие Арене» в Москве. Начало игры – 19:00 (мск).

Сергей Шахрай: Косторная – это блеск, виртуозность и легкость Наш обозреватель серебряный призер Олимпиады, чемпион мира и Европы Сергей Шахрай – подвел итоги выступления российских фигуристов на этапе Гран-при в Гренобле. 03.11.2019 12:30 Фигурное катание Волохов Юрий
Еще по теме:
Щербакова победила на Cup of China, Туктамышева – третья Никита Кацалапов: Прокат произвольной программы был не плохим, но тяжелым Татьяна Тарасова: Синицина и Кацалапов идут к заветной цели
Легенд футбола много. Лев Яшин – один В год 90-летия самого знаменитого вратаря в мире на экраны выходит художественный фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». История, полная любви: к спорту, жизни и к единственной женщине, которая стояла на воротах семейного счастья, пока Яшин стоял играл за «Динамо». 08.11.2019 14:35 Футбол
Трусова и Ханю: параллельный четверной на прощанье. Обзор событий уик-энда Все внимание в минувшие выходные было приковано к канадскому этапу Гран-при, где россияне взяли два золота и вообще было много интересного. 28.10.2019 13:30 Фигурное катание Тигай Лев
Медведев проиграл, но это к лучшему. Сейчас объясним, почему Даниил Медведев прервал серию из шести финалов подряд. 30.10.2019 17:45 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Даниил Медведев: Я по-прежнему уверен в своей игре Итоговый турнир ATP. Медведев сыграет в группе с Надалем, Циципасом и Зверевым Надаль вернулся на первое место в рейтинге ATP
Руслан Нигматуллин: Хвалить Миранчука не буду, ругать Гилерме – тоже Известный в прошлом вратарь «Локомотива» оценил действия Гилерме в матче с «Ювентусом», который завершился для москвичей обидным поражением в компенсированное время. 07.11.2019 16:00 Футбол Григорьевская Юлия
Когда Медведев станет первой ракеткой? Кажется, мы знаем ответ Даниил Медведев уже – четвертый в рейтинге. Он выиграл два «Мастерса» и дошел до финала на US Open. Когда россиянин станет первой ракеткой планеты? «Советский спорт» изучил основные расклады. 29.10.2019 15:00 Теннис Мысин Николай
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 16-го тура РПЛ Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги. 08.11.2019 00:00 Футбол
ЦСКА набрал первое очко в еврокубках. Но шансы на плей-офф – лишь математические В столице Венгрии армейцы играли неплохо, но расточительность Чалова лишила их надежды на победу. 08.11.2019 01:00 Футбол Зибрак Артем
Алексей Кудашов: Приглашение в сборную – всегда неожиданность Главный тренер сборной России по хоккею об игроках Кубка Карьяла, проблемах в обороне и подготовке к чемпионату мира. 09.11.2019 09:30 Хоккей Кузютина Елена
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев
Новости
14:35 Футбол «Бавария» примет «Боруссию» в 11-м туре бундеслиги
14:26 Футбол «Химки» проиграли «Енисею» в ФНЛ
14:20 Футбол Бубнов поставил на победу «Спартака» над «Крыльями Советов»
14:14 Футбол «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» в 16-м туре премьер-лиги
14:06 Хоккей Кудашов назвал состав на матч со Швецией
13:28 Фигурное катание Щербакова победила на Cup of China, Туктамышева – третья
13:15 Футбол «Рубин» – «Динамо». Стартовые составы
13:08 Гандбол Екатерина Ильина: У сборной России на чемпионате мира все будет хорошо
13:00 Футбол Сергей Кузнецов: Тедеско раскрыл Бакаева на позиции «десятки»? Ничего подобного
12:51 Теннис Даниил Медведев: Я по-прежнему уверен в своей игре
12:45 Футбол Александр Бубнов: «Ростов» не имеет права на новые потери очков в матче с «Тамбовом»
12:42 Футбол «Ростов» примет «Тамбов» в 16-м туре премьер-лиги
12:35 Фигурное катание Никита Кацалапов: Прокат произвольной программы был не плохим, но тяжелым
12:28 Фигурное катание Татьяна Тарасова: Синицина и Кацалапов идут к заветной цели
12:20 Футбол Сергей Кузнецов: Голы Ларссона в последних матчах – это наши с ним наработки
12:12 Баскетбол Димитрис Итудис: Победа могла достаться ЦСКА, но досталась «Асвелу»
11:17 Фигурное катание Синицина и Кацалапов выиграли Cup of China
11:00 Футбол Дуглас Коста: Гол в ворота «Локомотива» – самый красивый в моей карьере
10:52 Футбол Александр Бубнов: В матче «Рубин» – «Динамо» закономерно предположить безголевую ничью
10:47 Футбол «Рубин» примет «Динамо» в 16-м туре РПЛ
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array