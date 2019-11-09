«Химки» проиграли «Енисею» в ФНЛ

«Енисей» победил «Химки» (1:0) в матче 22-го тура ФНЛ в манеже «Футбол-Арена «Енисей» в Красноярске.
Единственный гол на 60-й минуте забил форвард Артем Делькин. Таким образом, «Химки» прервали серию из четырех побед (с учетом Кубка России).
«Химки» упустили возможность приблизиться к лидирующему «Торпедо» и теперь могут по итогам тура опуститься на третье место (в случае победы «Ротора» над «Чертаново»).
«Енисей» набрал 22 очка и покинул зону вылета, поднявшись на 14-е место.
В следующих матчах 13 ноября «Енисей» сыграет в гостях с «Краснодаром-2», а «Химки» примут «Ротор».
ФНЛ
22-й тур
«Енисей» (Красноярск) – «Химки» (Московская область) – 1:0 (0:0)
Гол: Делькин, 60.
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