«Химки» проиграли «Енисею» в ФНЛ Единственный гол забил Делькин.

«Енисей» победил «Химки» (1:0) в матче 22-го тура ФНЛ в манеже «Футбол-Арена «Енисей» в Красноярске.

Единственный гол на 60-й минуте забил форвард Артем Делькин. Таким образом, «Химки» прервали серию из четырех побед (с учетом Кубка России).

«Химки» упустили возможность приблизиться к лидирующему «Торпедо» и теперь могут по итогам тура опуститься на третье место (в случае победы «Ротора» над «Чертаново»).

«Енисей» набрал 22 очка и покинул зону вылета, поднявшись на 14-е место.

В следующих матчах 13 ноября «Енисей» сыграет в гостях с «Краснодаром-2», а «Химки» примут «Ротор».

ФНЛ

22-й тур

«Енисей» (Красноярск) – «Химки» (Московская область) – 1:0 (0:0)

Гол: Делькин, 60.