«Бавария» примет «Боруссию» в 11-м туре бундеслиги Начало матча – 20:30 (мск).

«Бавария» сыграет дома с «Боруссией» в матче 11-го тура бундеслиги.

После десяти туров «Бавария» набрала 18 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, у «Боруссии» 19 очков и третья позиция.

Напомним, в прошлое воскресенье после поражения от «Айнтрахта» (1:5) «Бавария» отправила в отставку главного тренера хорвата Нико Ковача. Его место занял исполняющий обязанности главного тренера Ханс-Дитер Флик.

Отметим, что в августе в первом матче команд в нынешнем сезоне «Бавария» проиграла «Боруссии» (0:2) в Дортмунде в Суперкубке Германии.

При этом в последний раз «Боруссия» побеждала «Баварию» в Мюнхене (3:0) 12 апреля 2014 года.

Матч «Бавария» – «Боруссия» пройдет 9 ноября на «Альянц Арене» в Мюнхене. Начало – 20:30 (мск).