«Ростов» - «Тамбов». Стартовые составы Встреча пройдет сегодня на Ростов Арене и начнется в 16:30 мск.

Загрузка... «Ростов» и «Тамбов» объявили составы на матч 16-го тура РПЛ. «Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Сигурдссон, Ионов, Байрамян, Глебов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Шомуродов, Сигурдарсон. Запасные: Песьяков, Попов, Логашов, Маляров, Вилюш, Ведерников, Черкес, Саплинов, Прошляков, Долгов. «Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко, Карасев, Килин, Обухов, Костюков, Мелкадзе. Запасные: Сугробов, Таказов, Кленкин, Чуперка, Хосонов, Чернышов, Мухаммед, Часовских, Мамтов, Аппаев. Отметим, что после 15 туров «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице с 30 очками, «Тамбов», набрав 14 очков, расположился на 15-й позиции.